Elegir el nombre del bebé es un momento tan bonito como crítico para algunas parejas. ¿Qué nombre le pega a tu bebé? ¿Quién cede si al otro no le gusta el que has elegido? Según explica Hans Arús, los protagonistas de este viral eligieron el nombre de Lila para su hija, pero al cumplir dos meses se dieron cuenta que el nombre "no pegaba con su cara" y decidieron llamarla Marigold.

Los tertulianos de Aruser@s debaten en el plató sobre elegir y cambiar el nombre de los hijos.A Alfonso Arús le parece "muy oportuno" que puedas cambiar el nombre si consideras "que tiene cara de tener otro", aun que hayan pasado unos meses desde su nacimiento. "Por eso hay mucha gente que no quiere poner el nombre hasta que no le vean la cara", asegura Angie Cárdenas.

"Hay gente que tiene crisis, escoge un nombre y al cabo de un tiempo no les gusta", afirma Alba Gutiérrez. Sin embargo, para Patricia Benítez hay nombres que si la niña o el niño "son feos" no pegan: "No puedes poner a una niña fea el nombre Cancela". "¿Cómo que no?", pregunta atónito Alfonso Arús, que piensa que "así compensa". "No porque si se llama Candela tiene que ser monísima", bromea Patricia.