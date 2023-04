La revista 'Semana' ha publicado una fotografía con el esperado beso entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, confirmando asi su relación sentimental,

Tatiana Arús muestra en el plató de Aruseros las declaraciones de Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas, tras confirmarse dicha relación entre su hija y Luis Miguel. Y es que,, Victoriano respondió sincero: "Puede haberla". Además, afirmó que se les ve a los dos enamorados: "Eso es bonito".

Por otro lado, también destacó que el cantante conoce a sus nietas y no tiene ninguna queja de él. Por su parte, Angie Cárdenas sigue afirmando que ella no ve nada y cree que no son pareja, sino amigos.