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Olivia Rodrigo consigue recaudar 20 millones de dólares en su festival por los derechos de las mujeres

Olivia Rodrigo ha conseguido recaudar 20 millones de dólares en su festival, donde han actuado mujeres como Alanis Morissette.

Olivia Rodrigo

A pesar de su corta edad, Olivia Rodrigo ha conseguido recaudar 20 millones de dólares por los derechos de las mujeres en el festival que ha organizado y en el que han participado otras cantantes como Stevie Nicks, Chappell Roan, Sarah McLachlan y Alanis Morissette, con la que protagonizó una actuación que puedes ver en el vídeo. Además, Tatiana Arús explica que Melinda French Gates, expareja de Bill Gates, donó 10 millones.

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