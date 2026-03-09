Nueva York se llena de dobles de John F. Kennedy Jr. tras el éxito de la miniserie 'Love Story'

El fenómeno fan ha tomado Washington Square Park, donde decenas de personas se han reunido para participar en un curioso concurso de dobles de John F. Kennedy Jr. "Me gustan más los Elvis", asegura Alfonso Arús.

Los eventos que se celebran en la llamada Gran Manzana nunca dejan de sorprender. Esta vez, el escenario ha sido Washington Square Park, que se ha llenado de aspirantes a convertirse en el mejor doble de John F. Kennedy Jr..

El encuentro ha surgido tras el éxito de la miniserie Love Story, que relata el mediático matrimonio entre Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy. El interés generado por la producción ha llevado a numerosos fans a reunirse para rendir homenaje al icónico personaje.

Desde Aruser@s, las imágenes del concurso han provocado todo tipo de reacciones. "Me gusta más el de doble de Elvis Presley", bromea Alfonso Arús, sorprendido al ver a los jóvenes que se han presentado al certamen.

Por su parte, Tatiana Arús también ha recordado otro curioso caso de dobles en España. "Para doble, el chico que fue de doble de Diana, Princess of Wales en el Festival de Málaga", señala, destacando que fue uno de los grandes atractivos del evento.

