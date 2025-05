Del nombre a completo al estado civil: lo que ChatGPT puede decirte de cualquier persona, una información "digna de un psicópata"

En estos tiempos que corren, hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos en redes sociales y en internet, sobre todo, desde que existe ChatGPT. Y es que esta IA recoge todo lo que hay en la web sobre nuestras vidas personales y profesionales para ofrecer, a quien así se lo solicite, información bastante privada de cada uno de nosotros.

Así lo demuestra el creador de contenidos especializado en inteligencia artificial @pablo.maxmaxdata en este vídeo del que se ha eco Aruser@s. El experto solo ha necesitado hacer una captura de pantalla de una reunión para averiguar el nombre completo, la profesión, el estado civil e incluso, estimar lo que cobra cada uno de los asistentes a ese encuentro online.

"Fíjate, digno de todo un psicópata", dice al ver la tabla de resultados que ante él se muestra. "Razona incluso quién sería el mejor candidato para un puesto", añade.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús está escandalizado, al igual que Angie Cárdenas. "Lo veo fatal esto", asegura el presentador. "No me hace gracia el hecho de que tú en una ciudad hagas una foto y que puedas saber nombres y apellidos y si están casados o no, me parece tremendo", lamenta.