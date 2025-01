Nacho García, a los que miran mal a la gente con mascarilla: "El asesino es el que tiene tos y no la lleva"

" Hay una cosa que me parece fatal y es que en el transporte público si alguien lleva la mascarilla, le miran mal aunque lo esté haciendo bien y a uno que tiene tos y no la lleva, no", afirma Nacho García.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el 'dardo' de Nacho García a las personas que se ponen malas y no usan mascarilla. "Hay una cosa que me parece fatal y es que en el transporte público si alguien lleva la mascarilla, le miran mal aunque lo esté haciendo bien", afirma el presentador, que destaca que, en cambio, a alguien que tiene tos y no lleva mascarilla no le miran mal.

