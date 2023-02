La familia de Rafita, un niño de 10 años de San Fernando que sufre deficit de atención, organizó una merienda por el cumpleaños del pequeño en su casa a la que no fue nadie. Su madre indignada con la situación contó su caso en redes sociales. "Me siento vacía rota aunque os tengo a vosotros tres mis tesoros me falta algo. No tengo apoyo, me dio mucha penita ver a mi niño solito y sin nadie con quién jugar. En su día invite a muchas personas y nadie vino. Pobrecito y no sé queja de nada".

Su mensaje se hizo viral. Días más tarde, varios equipos de fútbol de la zona decidieron darle al niño la fiesta que merecía organizando un partido y una merienda. Comercios y vecinos de la zona también aportaron su granito de arena al encuentro, una celebración en la que se puede ver al pequeño sonriendo. Es más, según ha declarado él mismo a medios locales, fue el mejor cumpleaños de su vida.

La madre del pequeño ya ha agradecido a los participantes por todo el cariño que han recibido. "Rafa está en una nube , aún no se lo cree, gracias de corazón gracias", expresaba la mujer en su cuenta de Facebook.