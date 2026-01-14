Una mujer demanda a su marido por ocultar que es calvo antes de casarse

"No tiene ni estudios, ni pelo, ni dinero", bromea Alfonso Arús sobre el caso, que ya está en manos de la justicia y plantea interrogantes sobre los límites del engaño previo al matrimonio.

Alfonso Arúspresenta en Aruser@s una noticia que deja más de una sorpresa y, sin duda, merece una doble lectura. Según avanza Alba Sánchez, ha ocurrido en la India, donde una mujer ha decidido llevar a los tribunales a su marido por ocultarle un detalle crucial antes de la boda: su calvicie.

La denuncia, actualmente judicializada, señala que la familia del hombre le aseguró a la novia que su futuro marido tenía "una frondosa melena", cuando en realidad lucía una peluca. Pero los problemas no terminan aquí: la mujer también se enteró de que la situación económica de su marido estaba "muy lejos" de lo que le habían contado.

"Decían que era muy adinerado, cuando en realidad no lo es", explica Alba Sánchez, a lo que Alfonso Arús no puede contener la risa: "No tiene ni estudios, ni pelo, ni dinero".