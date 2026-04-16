Miss España
Miss World Spain calienta motores en Gran Canaria con la presentación de los trajes regionales
En Aruser@s destacan a algunas de las candidatas favoritas a Miss World Spain, que han deslumbrado con sus trajes regionales de cara a la fase final del certamen.
Este próximo fin de semana, Gran Canaria acoge la fase final de Miss World Spain. De momento, sus candidatas han presentado sus trajes regionales. "Podríamos destacar a Miss Ceuta, Alejandra Ortega, porque ha sorprendido mucho con su traje inspirado en La Legión, uno de los más diferentes y arriesgados", ha compartido Tatiana Arús.
La candidatas favoritas del Miss World Spain
- Asturias
- Lleida
- Jaén
- Valencia
- Canarias
En el vídeo sobre estas líneas podéis ver lo que han comentado los colaboradores de Aruser@s sobre las candidatas a llevarse el premio.
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