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Miss World Spain calienta motores en Gran Canaria con la presentación de los trajes regionales

En Aruser@s destacan a algunas de las candidatas favoritas a Miss World Spain, que han deslumbrado con sus trajes regionales de cara a la fase final del certamen.

Miss World Spain calienta motores en Gran Canaria con la presentación de los trajes regionales

Este próximo fin de semana, Gran Canaria acoge la fase final de Miss World Spain. De momento, sus candidatas han presentado sus trajes regionales. "Podríamos destacar a Miss Ceuta, Alejandra Ortega, porque ha sorprendido mucho con su traje inspirado en La Legión, uno de los más diferentes y arriesgados", ha compartido Tatiana Arús.

La candidatas favoritas del Miss World Spain

  • Asturias
  • Lleida
  • Jaén
  • Valencia
  • Canarias

En el vídeo sobre estas líneas podéis ver lo que han comentado los colaboradores de Aruser@s sobre las candidatas a llevarse el premio.

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