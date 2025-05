Melody responde tajante a pocos días de Eurovisión: "He callado muchas bocas que hacían falta callar"

"Creo que cuando las cosas llegan uno tiene que estar listo y yo creo que me ha llegado en un momento en el que yo estaba lista para que eso pasase", reflexiona Melody a pocos días de Eurovisión.

Melody continúa inmersa en los preparativos de cara a la final de Eurovisión, que se celebrará el próximo 17 de mayo en Basilea, Suiza. Después de su exitosa actuación de exhibición durante la semifinal, en la que España ya estaba clasificada, Melody ha atendido a los medios de comunicación.

"Creo que cuando las cosas llegan uno tiene que estar listo y yo creo que me ha llegado en un momento en el que yo estaba lista para que eso pasase", explica la cantante que destaca que cree que "lo que ha pasado ahora nunca ha pasado" en referencia a "la revolución que ha habido en los medios de comunicación".

"Creo que, de alguna forma, he callado muchas bocas que hacían falta callar", afirma rotunda la artista española, que concluye tajante: "Yo voy con ganas, si no me quedo en mi casa".

Tras escucharla, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "No, no, eso es imposible, ni quedarse en casa ni quedarse callada. Eso es imposible".