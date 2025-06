Tras Eurovisión

Melody reaparece sobre los escenarios cantando 'Esa diva' y 'Los gorilas': "Han sido días duros"

"He recibido comentarios hacia mí de personas que no me conocen", afirma Melody en su vuelta a los escenarios, desde donde manda un mensaje: "Lo que perdura es lo buena persona que uno pueda llegar a ser".