Alfonso Arús, sobre la insistencia por que Melody hable de política tras Eurovisión: "¿De verdad interesa su opinión sobre este tema?"

Blas Cantó visita 'En compañía', el programa de Castilla-La Mancha TV presentado por Ramón García y Gloria Santoro, quienes aprovechan la ocasión para preguntarle por su paso por Eurovisión. "Fíjate que yo quedé en el mismo puesto y no se formó ese revuelo", comenta. Y eso que "no hicieron tanta promo", destaca el cantante en este fragmento de la entrevista que recoge Aruser@s.

"De hecho, todos los cantantes españoles que en Eurovisión no han conseguido una gran puntuación, al día siguiente casi todos han desaparecido. Es un mérito incuestionable el que tiene Melody de que se siga hablando de ella", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

El presentador asegura que no entiende "la exigencia, por parte de algunos periodistas, para que hable de política". "¿De verdad la opinión de Melody sobre política internacional es tan interesante?", se pregunta.

Para María Moya, la polémica tiene más que ver con la excusa que puso cuando se le preguntó por Palestina, cuando aseguró que no podía hablar de este asunto por contrato. "Si ella está acusando que ha habido algo de política en el tema de sus votos, si le preguntan, al menos que no diga una mentira, que diga que no quiere entrar".

"A mí, de verdad, lo que opina Melody de política internacional... Casi prefiero saber lo que opina de la bata de cola que no se vio o de la llamada de Lady Gaga", insiste Alfonso.