Nacho Duato se emociona al recordar sus inicios como bailarín: "Escondía las mallas y las zapatillas porque los niños me llamaban marica"

Nacho Duato recordó, emocionado, su infancia como bailarín en el programa de TVE 'Prodigios', en el participa como jurado.

"Empecé a bailar a los 13 años y en casa no me dejaban. Me tuve que ir a un estudio de ballet y todo eran niñas, no había ni un niño. Cuando salía, tenía que esconder las mallas y las zapatillas porque los niños en el colegio me llamaban marica", contó tras ver la actuación de un joven.

"Por otra parte, mi padre me decía 'Nacho, habla como un hombre' y yo le decía 'pero si tengo 12 años, ¿cómo voy a hablar como un hombre?', añadió.

Además, aseguró que su progenitor sólo le ha visto bailar "cuatro veces", algo que recordó tras ver la actuación del joven al que se dirigía: "El otro día cuando vi a tu padre apoyarte, yo que siempre he pasado de todo y decía 'bueno, si mi padre no viene a verme es porque está muy ocupado', ahora pienso que cosa más grande me he perdido".

Para finalizar, quiso mandarle un mensaje de ánimo al concursante: "Sigue adelante porque sé que lo vas a conseguir. Tienes suerte de haber nacido en una España libre y democrática, no como la que me tocó vivir a mí".