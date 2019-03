Laura Pausini pide disculpas a Malú por hablar de su relación con Albert Rivera: "Fui demasiado brava y no quiero hablar de su vida"

Laura Pausini ha pedido disculpas ante los medios a su amiga y compañera Malú por hablar de su relación con Albert Rivera durante los Premios Cadena Dial. En estas declaraciones se pronunció de manera tajante: "¿Qué os importa a vosotros si está enamorada? Si la chica quiere hacer el amor, está bien".

Ahora se ha vuelto a pronunciar para pedirle perdón a la cantante. "No es justo que continúe hablando de ella. Disculpa si fui demasiado brava. No quiero hablar de su vida privada porque si ella no habla, no lo tengo que hacer yo".