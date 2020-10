Emilio Montes, titular de la parroquia del Cristo de la Misericordia de Valdepeñas, en Ciudad Real, se ha hecho viral después de difundirse un vídeo en el que abronca a sus feligreses más tacaños al final de la misa del domingo por no aportar dinero a la Iglesia.

En este nuevo clip, el cura de Valdepeñas continúa con sus reproches a los que "no han puesto nada" para hacer frente a los gastos de las obras que han hecho en la parroquia. "Los que hemos puesto dinero, la obra es nuestra; los que no han puesto nada, no es suya", ha asegurado durante su sermón.

