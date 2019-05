El Langui dio una entrevista junto a Pablo Pineda en 'Periodista Digital', donde dejó un mensaje para el equipo del Ayuntamiento de Madrid.

"Nos dijo que la antigua administración no había hecho nada, pero ellos sí lo iban a hacer. Lo recogieron los medios, hicieron la foto del equipo de Carmena acompañando a El Langui por el barrio y, a los cuatro años, si te he visto no me acuerdo".