Carlos Sobera ha recordado algunos de los momentos que vivió con '¿Quién quiere ser millonario?'. El presentador rememora el día en el que fue al programa el concursante más mal hablado de la historia del formato.

El participante "pensaba en voz alta" y decía frases como "acuéstate y suda", "me cago en mi puta vida, no me jodas" o "habrá algún tonto ahí diciéndome que la sabía".

A pesar de su lenguaje y de la tensión del momento, el participante se despidió con el bolsillo lleno. "Me voy con los 4.000 pavos y a cascarla", se plantó.

