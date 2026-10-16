Meghan Markle y el príncipe Harry se dan un baño de masas en su regreso a Reino Unido: "Te entendemos"

Meghan Markle y el príncipe Harry han acudido a varios eventos benéficos en Reino Unido, donde una mujer le ha dedicado unas bonitas palabras a la actriz: "Queríamos apoyarte y estar aquí, te sentimos, te entendemos".

Meghan Markle y el príncipe Harry han reaparecido juntos en Reino Unido tras su regreso al país. "Retoman poco a poco algunos eventos de sus organizaciones benéficas pero sin pertenecer a la familia real", explica Tatiana Arús, que destaca que "se han dado un auténtico baño de masas".

La colaboradora de Aruser@s enseña en este vídeo cómo a Meghan le dedicaron unas bonitas palabras de apoyo e, incluso, le dieron algunos regalos, como un ramo de flores. "Solo queríamos apoyarte, queríamos estar aquí, te sentimos, te entendemos", le ha dicho una mujer, a la que Markle le ha dado las gracias y abrazado.

Tatiana Arús explica que "ese 'te entendemos' en redes sociales ha generado mucho debate porque nunca se había dicho tanto en tan poco".

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