"Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí", escribe Mario Vargas Llosa en su relato 'Los vientos'. Un fragmento que fue ampliamente analizado hace varias semanas por muchos medios de comunicación, también por Aruser@s, que se preguntaron si el premio Nobel quería lanzar un mensaje a Isabel Preysler con estas palabras.

Ahora, el texto va a se republicado al completo y sus escatológicos pasajes vuelven a estar en el punto de mira. "Tenía la horrible sensación de que, cuando dormía, además de despedir vientos, se me había soltado el estómago y salido la caca... Limpiarme con cuidado, lavar con lejía el calzoncillo y el pantalón, llenos de mierda", se puede leer.

"Como él le hace llegar ese cuento a Isabel Preysler y además dedicado... no sé si ella llegó a abrir el libro. Igual en ese fragmento pensó, 'pero esto, ¿por quién va?'", comenta Alfonso Arús.