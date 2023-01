Ya ha pasado una semana desde que Isabel Preysler anunciara en la portada de '¡Hola!' su ruptura con Mario Vargas Llosa después de ocho años de amor, algo que el propio escritor confirmaba a la prensa a su llegada de París, donde ha pasado unos días junto a sus hijos: "Quiero confirmar la entrevista que ha dado Isabel en ¡Hola! Los motivos de la ruptura no existen, no es verdad (lo de los celos)", explicaba.

Sin embargo, todavía quedan muchas dudas por despejar y quién mejor que la periodista Paloma Barriento para hacerlo: "En el tema de los celos estoy con Mario, porque esa cuestión no existía". Pero sí confirma que "tenía muchos compromisos culturales" y que es un mundo que él prefería antes que el de Isabel Preysler. Y aunque "ahora parece que se haya caído de un guindo", lo cierto es que se enamoró de "Isabel por quien es", explica la periodista, que confirma que también le "gustaba su frivolidad".

Sin embargo, Paloma Barriento defiende que hubo un punto de inflexión en la vida de Mario Vargas Llosa cuando estuvo ingresado con Covid. "¿Es verdad que se quejó porque Isabel no le iba a ver?", se interesa Iñaki López, a lo que la periodista responde que "eso no es cierto" y justifica la postura de la Reina de Corazones asegurando que en marzo del año pasado "no se podía estar en los hospitales, al menos que te quedaras ahí". "Ahí es cuando él se da cuenta que puede ser que haya perdido a su familia y, por lo que me cuentan, fue un punto de inflexión en su vida", comenta en este vídeo de Más Vale Tarde, y eso que sus hijos viajaron hasta Madrid para estar con él.