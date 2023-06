"No había bebido, no me había tomado nada y los vi perfectamente", asegura el Maestro Joao tras afirmar en su podcast 'El elegido' que vio OVNIS. El invitado de este programa es Mario Vaquerizo, quien también ha tenido experiencias paranormales, pero en su caso, con 'el más allá'.

"Desgraciadamente, mi hermano murió. No me había dado tiempo a despedirme de él, no porque estuviera enfermo, sino porque fue de la noche a la mañana", cuenta. Tiempo más tarde, Mario se fue a vivir con su mujer, Alaska, a la casa de sus padres. "No te voy a decir que vi a mi hermano. Yo lo sentí. Sentí que se despedía de mí".

Aunque el polifacético artista cree que habrá quienes pueden encontrar una explicación científica a este hecho, lo que sucedió a continuación le aleja de ese pensamiento. "En ese momento mi mujer estaba al lado y me dijo, 'qué bien que te hayas despedido de tu hermano'".