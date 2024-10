Mariah Carey ha recreado la portada de su mítico villancico "sin photoshop", ironiza Alfonso Arús mientras que Tatiana Arús compara en el vídeo principal de esta noticia la portada de 'All I Want For Christmas' de hace 30 años con la actual. "Ha recibido bastantes críticas", afirma la colaboradora, que confiesa que podría ser la "prima de Beyoncé": "Se le ha ido un poco la saturación, el color, los filtros...". "Parece la portada hecha por Inteligencia Artificial", destaca Alba Gutiérrez mientras Tatiana Arús destaca "el color de piel".

Por otro lado, Alfonso Arús afirma queY es que aunque la cantante tiene un gran trayectoria faltaba en su discografía algún disco navideño. "Thalía viene pisando fuerte con, que quizá el nombre no indica mucho al optimismo pero sí sabemos que saldrá a principios de noviembre", destaca Tatiana Arús.