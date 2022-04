María Moya ha sido protagonista de varios momentazos en el programa de hoy. Uno de ellos ha surgido después de ver un vídeo en el que un tren arrollaba a un coche que se encontraba cruzando las vías.

Tras visionar las imágenes, Alfonso Arús ha hecho referencia al antiguo coche de la colaboradora, un Ford Fiesta: "Tu Forfi tuvo una muerte dulce". Seguidamente, el programa ha mostrado un vídeo en el que María Moya aparece dando el último adiós a su coche.

Mientras se emitían las imágenes, Alfonso Arús ha afirmado que el vehículo "está en el cielo de los coches". Por su parte, el equipo técnico del programa ha decidido acompañar este emotivo momento con música de piano, algo que casi hace que a María Moya se le salten las lágrimas: "No me pongáis el organillo, que me pongo a llorar".

María Moya y su petición a Pedro Sánchez

Más allá del drama, María Moya también ha tenido tiempo para realizar una sugerencia a Pedro Sánchez durante el programa.