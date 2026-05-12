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Manolo García, indignado

Manolo García, tras tirarse al público en pleno concierto: "¿Cómo que me he caído?, ¡me he tirado y no me ha pasado nada!"

Manolo García se muestra muy indignado con algunos titulares que han dado a entender que se encontraba en el hospital tras tirarse hacia el público en su concierto. "Me he tirado y si me pasa algo, me lo he buscado yo", afirma.

Manolo García, tras tirarse al público en pleno concierto: "¿Cómo que me he caído?, ¡me he tirado y no me ha pasado nada!"

Manolo García se ha pronunciado de forma tajante sobre su caída tras lanzarse contra el público en pleno concierto. "Familia mía me ha llamado preguntándome qué me había pasado", ha afirmado el cantante, que se ha mostrado indignado con algunos titulares que daban a entender que estaba en el hospital: "Estaba tomando algo en Sevilla y yo no tengo redes, no me había ni enterado". "Me he tirado cientos de veces y me volví a tirar el jueves pasado porque me da la gana, ¿cómo que me he caído?, primero, me he tirado y segundo, no me ha pasado nada y si me pasa, me lo he buscado yo", ha destacado.

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