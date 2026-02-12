Ahora

La indignación de un hombre al ver el viral disfraz de Aladdín que solo funciona si "le tocas la lámpara": "¿Me concederá los tres deseos?"

Un disfraz de Aladdín ha generado polémica en redes sociales por la forma que tiene de "conceder deseos" en un lugar muy concreto. "¿Pero esto está en un sex-shop?", se pregunta Angie Cárdenas en Aruser@s.

Denuncian un disfraz de Aladdín porque no funciona si no le tocas el paquete. Sí, suena surrealista, pero es una de las noticias que han salido en los 'eings' de Aruser@s. El hombre que colgó el vídeo en redes se indignó con el inoportuno diseño del disfraz, a la espera de que se tomen medidas.

"No me acuerdo de este personaje de Aladdín, no sé si tocando esto me van a dar tres deseos, pero mira qué cara tiene de 'toca ahí y te concedo tres deseos'. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué peli es?", comenta, indignado, el joven en redes.

"¿Pero esto está en un sex-shop?", se pregunta Angie Cárdenas. "La lámpara está en un lugar donde tienes que frotarla para que salga el genio", bromea María Moya. "34 euros de disfraz son baratos si te conceden los deseos", zanja entre risas Óscar Broc.

