Lolita mostraba su indignación durante la última gala de 'Tu cara me suena' después de la actuación de Julia Medina y DePol como Demi Lovato y Joe Jonas en 'Camp Rock' por los artistas que se escogen en el programa: "Estoy harta de que imitéis a gente que yo no conozco", afirmaba la jurado.

"A Kesha esta, no sé quién es", comenta en el vídeo sobre estas líneas en referencia a la imitación que hizo Conchita. En el caso de "estos dos de Disney" (Jonas y Lovato), aseguraba que "son dos artistas maravillosos": "Según Carlos y Chenoa, los habéis imitado estupendamente, yo no sé quien sois", sentenciaba Lolita, que se lamentaba por no poder valorarlos por no conocerlos.

"Si te has quedado en los artistas antiguos, hoy igual no los conoces", apunta Sebas Maspons, mientras que María Moya admite que "a mi también me pasa y no tengo la edad de Lolita".