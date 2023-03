"La vida, fíjate tú si ha sido larga y lo está siendo, que todavía estoy ahí dando...", comenta Lola Herrera cuando una periodista le felicita por su premio 'Toda una vida' de la Unión de Actores y Actrices. "Lo que me quede, no lo sabemos, pero tampoco hay que ser muy optimista", asegura entre risas como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Pero bueno, sé que la coleta no te la vas a cortar", responde la reportera. "No, no. Yo, hasta donde llegue (...) No hago proyectos más que para el día de mañana y si llego... pero hay que ser realistas, la vida es así", dice sin abandonar su sentido del humor.

Los colaboradores y el presentador del programa no dudan en destacar que está estupenda, además de muy divertida. "Y muy bien y muy lúcida", recalca Tatiana Arús.