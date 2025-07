Llevan seis días haciendo juntos el Camino de Santiago y hasta ahora no le dice que tiene novia

La anécdota que nos cuenta @paulagonu en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s está revolucionando las redes sociales. Y es que la influencer ha escuchado sin querer una conversación un tanto incómoda mientras cenaba en un restaurante.

"Había dos chicos y dos chicas que estaban haciendo el Camino de Santiago, así que llevarían varias etapas que ya se habían conocido", nos pone en contexto la influencer. "De repente, una de las chicas le dice a uno de los chicos: '¿Cómo que tienes novia? ¿Y en seis días no me has dicho nada?'".

La reacción del joven fue mirar a su amigo con cara de 'no es para tanto'. "¿Qué pasa? No me lo habías preguntado", le respondió. "Hombre, no hace falta que te lo pregunte, ¿no? Si hemos hablado de tantas cosas de la vida, lo normal es que me la hubieras mencionado", contestó ella.

Mientras la muchacha llevaba días haciéndose ilusiones, él actuaba como si estuviera soltero. "Él de repente dijo que no había visto relevante comentar el tema", cuenta la creadora de contenidos confundida. "Yo eso no lo veo ni medio normal", reconoce.

En el plató del programa de laSexta, tampoco creen que la actitud del joven sea la adecuada. "Si ella le da importancia es porque han tonteado", concluye Patricia Benítez.