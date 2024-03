Después de un programa de Equipo de Investigación en el que Gloria Serra informaba de que el 82% de los españoles se puso a dieta el año pasado, Leo Harlem realiza este divertido monólogo sobre la dieta. "Qué barbaridad, el 82%, hubiera sido más fácil convencer al 18% que está delgado de que tenía que engordar", afirma Leo Harlem.

Además, el cómico pregunta al público por cuántos de los presentes han hecho dieta alguna vez. "Yo jamás he hecho dieta, por coherencia personal", afirma Leo Harlem, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Jesús tomaba pan y vino, lo que dios no le quitó a su hijo, a mí no me lo quita un endocrino".