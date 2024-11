Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el monólogo viral protagonizado por Leo Harlemsobre el minimalismo. "Yo no entiendo de decoración", afirma el cómico, que destaca el susto que se pegó cuando fue a ver el piso de un amigo: "Le digo, 'que te han robado', y me dijo que no, que era minimalismo, pero no había ni un mueble".

"Le digo si no tiene sofás y me dice que se sientan en puff", destaca Leo Harlem, que afirma que son "una estafa en la que los fabricantes van a medias con los traumatólogos". "Los puff son como la droga, si caes ahí no puedes salir sin ayuda", afirma Leo Harlem, que provoca las risas del plató de Aruser@s.