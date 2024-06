Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de la noticia "el zasca"de Leo Harlem a "las comuniones de ahora". "Y los cumpleaños no son nada comparados con las comuniones", comenta el cómico que destaca que "las comuniones ya son directamente bodas, banquete de 100 invitados, barra libre y 'seating plan', que es como se llama ahora a no juntes a mi padre con el tuyo que hablan de política y ya sabes cómo acaba todo".

Sin embargo aquí no acaba la crítica, el humorista se acuerda de todas las fotos que se hacen. "Se ha cubierto mejor la comunión de mi sobrina Margarita que los Juegos Olímpicos", declara Harlem que explica que en su comunión solo le hicieron una foto. "Salí con una cara que le dije a mi padre: '¿La repetimos?' y me dijo 'no, que con cara de idiota sacas más dinero porque das lástima'", recuerda Harlem.

En el plató de Aruser@s están muy de acuerdo con la opinión de Leo Harlem y respecto al tema de las fotos Alfonso Arús da un dato que ha visto en una noticia y confirma lo dicho por el humorista. "Todos los españoles se hacen varias fotos antes de escoger la definitiva", afirma el presentador. Angie Cárdenas piensa que es verdad pero afirma que hay veces que no es así. "Yo me hice una única foto para mi DNI y estoy espantosa", cuenta la tertuliana, que reconoce arrepentirse porque va a tener que llevarla durante 10 años.