Leo Harlem habla en las 'Leo Talks' sobre compartir el postre con la pareja cuando te dice que no tiene hambre. "En la vida real, el mayor gesto romántico que puedes tener con tu pareja es que se coma tu postre", opina el cómico, que cuenta que al principio tu pareja solo te dice que quiere un trocito para probarlo. "No te deja ni el plato", resalta Harlem, que confiesa: "Yo no pruebo el tiramisú desde el año 98".

"Es así, ¿qué cuesta reconocer que sí que has hecho un huequecito para el postre?", se pregunta Alfonso Arús tras ver el vídeo. María Moya explica que no es así, porque al principio no apetece. "Dices: 'Me apetece solo un poquito para quitarme el sabor de la comida'. Pero luego empiezas y no puedes parar porque está rico", cuenta la tertuliana.

"A mí me da mucha rabia cuando me usurpan el postre", manifiesta Angie Cárdenas, que expone que el postre hay que compartirlo. "Hay que pedir dos postres", declara Angie.