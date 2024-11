Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de Karlos Arguiñano a las personas negativas". "Hay gente que no aporta y de los que no aportan hay que apartarse", destaca el exitoso cocinero, que afirma que "sin que sea brusco el apartamiento, pero apartarse". "Tranquilo, que no parezca que pasa nada, pero los que contaminan, a un lado", insiste.

Alfonso Arús destaca estar de acuerdo con Karlos Arguiñano: "Con razón, que no se note demasiado, pero los que contaminan, lejos, que te restan la energía". "Hay gente que te chupa la energía", critica Angie Cárdenas en el plató, donde María Moya afirma que "mucha gente en Tinder tiene de lema, 'si no aportas, aparta'".