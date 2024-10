Este verano Laura Matamoros confirmó su relación con Antonio Revilla tras compartir unas románticas imágenes de sus vacaciones juntos. Sin embargo, la relación no ha durado más que unos meses. La joven influencer, hija del colaborador de televisión Kiko Matamoros, ha roto hace poco tiempo con su pareja, a quien ya se le relaciona con Hiba Abouk.

Pero, ¿qué tiene que decir Laura Matamoros sobre ello? La influencer ha acudido a los Premios 'Bazaar Women of the Year', donde ha respondido sobre su ruptura y el posible interés de Revilla en la actriz: "No sé si será verdad o no, solo espero que, por parte de cada uno, si es así, estén bien". "Cada uno tiene sus tiempos para tomarse una ruptura y superarla", ha asegurado Laura Matamoros, que ha afirmado que ella se toma su tiempo y está "tranquila".

"Y, sobre todo, lo más importante es que yo tengo mi jardín con mis propias plantitas que regar, el resto que riegue lo suyo", ha zanjado Laura Matamoros.