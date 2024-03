Tras aceptar el reto de Women's Health, Laura Matamoros sorprende con esta increíble portada en la que somos testigos de su gran cambio físico. "Yo no miro a nadie, pero también lo aceptó Marc Llobet y lo dejó a medias. Estuvo dos semanas a dieta", bromea Alfonso Arús en Aruser@s.

Aunque en esas dos semanas al periodista del programa le diera tiempo a ser portada de Men's Health (los envidiosos dirán que solo es Photoshop), Tatiana Arús no le da tanta importancia como a la de Laura, vete a saber por qué. "En este caso sí que tenemos las imágenes en movimiento, que son las que a mí me gustan, porque así se ve que no hay trampa ni cartón".

La protagonista de estas fotografías las ha mostrado muy orgullosa en sus redes sociales. "Dice que le ha supuesto un gran esfuerzo".