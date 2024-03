'Las mujeres ya no lloran' reza el título del último álbum de Shakira que la cantante colombiana ha lanzado hoy mismo, y tampoco es casualidad que Laura Escanes haya elegido este momento para escribir los tuits más incendiarios de los últimos días. Aunque no conozcamos en profundidad los paralelismos que guardan sus historias de desamor, la influencer ha aprovechado el 'boom' de la ex de Gerard Piqué para mandar un recadito al suyo, Álvaro de Luna.

El cantante, que ha reconocido que sus últimas canciones están inspiradas en quien fuera su amor, se ha llevado un buen revés con las palabras de Escanes. "Mira, lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones... lol", reza la primera de las publicaciones.

Lejos de quedarse a gusto con este primer mensaje, ella continúa metiendo el dedo en la yaga. "Solo quiero abrazar fuerte a Shaki después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando en realidad son todo lo contrario".

Con el último tuit llega el golpe final. "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta", pide, cansada de sus indirectas musicales.