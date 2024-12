Juan y Medio, tras preguntar al público cómo llevan la decoración navideña: "No tenéis vergüenza"

"No tenéis ni tenéis árbol, ni habéis hecho nada, ¿el espumillón lo habéis sacado?", alucina Juan y Medio, al ver que la gente del público no lleva muy bien los preparativos de Navidad.

Las cenas de Navidad están al caer, y para Juan y Medio, el presentador del programa de 'La tarde, aquí y ahora', es importante tener la casa decorada con guirnaldas, bolas, luces, velas y muchas otras piezas originales. Sin embargo, parece que la gente de su público que viene desde Montemayor, un municipio de la provincia de Córdoba, está llevando el mes de diciembre con toda la calma del mundo.

"¿Habéis comprado ya el árbol?", pregunta Juan y Medio al público, a lo que, sorprendentemente, la mayoría responde que no. "No tenéis vergüenza, ni tenéis árbol, ni habéis hecho nada, ¿el espumillón lo habéis sacado?", insiste. Los más atrevidos dicen que sí, pero Juan y Medio no se fía del todo.

"Tened en cuenta que todo esto está grabado y que hoy se le pasa la cinta directamente al demonio para ver quién se lleva al infierno por mentiroso", bromea el presentador, que añade que tiene pinta que se va a llevar a "Montemayor entero".