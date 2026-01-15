Juan y Medio lanza un irónico 'zasca' sobre Julio Iglesias y la politización "de todo" en España: "¡No me digas que los políticos lo usan en su beneficio!"

Tras escuchar la reflexión de Carmen Pardo, quien lamenta que la situación se convierta en "una discusión política", el presentador almeriense ha sido contundente: "Los políticos lo utilizan en su beneficio aunque nos matemos todos aquí".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando las denuncias por agresión sexualpresentadas por dos extrabajadoras del servicio doméstico de las residencias del cantante Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas.

La noticia ha llegado hasta el plató de Aruser@s, colándose de manera inesperada en los 'zascas' a raíz de un comentario del presentador Juan y Medio durante su espacio 'La tarde aquí y ahora'.

"Lo que es una pena es que se convierta en una discusión política", manifesta Carmen Pardo, colaboradora del programa, a lo que Juan y Medio responde con ironía: "¿No me digas que en España de cualquier cosa se hace una discusión política? ¿En España? ¡Qué fuerte! ¡Que lo utilizan los políticos en su beneficio aunque nos matemos todos aquí a gritos!".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores respaldan la reflexión del presentador, destacando cómo, en ocasiones, los hechos judiciales y mediáticos se ven ensombrecidos por debates de carácter político.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.