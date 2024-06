"Un desastre que vale más de 31 millones de visualizaciones", anuncia Alfonso Arús antes de reproducir un vídeo de una joven que se tiñe el pelo pero no acaba solo con su pelo teñido, sino también con su cara y sus manos. "Chicos se me fue de las manos la situación y todavía no ha salido toda la tinta, aprieto el pelo y sale violeta", confiesa la joven, que abre la puerta de su casa para recibir a sus amigas y alucinan. "Sois un nene que no se puede dejar solo, boluda", dice una de la amigas, mientras otra opina que es un avatar.

"La primera vez que he visto el vídeo pensaba que llevaba un guante", confiesa Hans Arús dejando alucinada a Angie Cárdenas que descubre que no lleva guantes la chica, que es tinte lo que tiene en las manos. "Si le hubiese quedado normal, hubiera tenido cero visualizaciones", comenta Alfonso Arús.

"Todos los desastres se convierten en virales", expone Hans, mientras que Tatiana Arús piensa que se parece a la niña que se transforma en arándano en la película 'Willy Wonka'.