Un joven desvela lo que tienen en común Joaquín Sabina y el reggaeton: "Y sin embargo, un rato cada día, te engañaría con cualquiera"

"Ya no hacen canciones como los de antes", solemos decir los más puretas. Pero, ¿cómo eran las canciones de antes? ¿Acaso eran muy diferentes al reggaeton y el trap de ahora? Un joven tiktoker nos saca del error.

El tiktoker @carliyoelnervio quiere demostrarnos que la música de ahora no es peor que la de antes, y para ello, se atreve a acudir ni más ni menos que al maestro Joaquín Sabina. "La música de hoy en día es un mojón apestoso, ¿eh? Tú te pones a escuchar la música y va todo el rato de infidelidades, 'me fui con una, me fui con otra'... Todo lo contrario a la música de la época de nuestro padres", dice con ironía, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

A continuación, tira de clásico y reproduce 'Y sin embargo', uno de los grandes éxitos del cantautor de Úbeda. Los primeros versos son puro amor. "De sobra sabes que eres la primera. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera", canta el artista lleno de romanticismo. "Mira, daría la vida por su mujer. Eso no se escucha todos los días", dice el creador de contenidos. Pero todo se tuerce a continuación: "Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera".

Carliyo monta en cólera. "Que mis padres me habían dicho que la música antiguamente... ¿cómo? Este hombre va a su casa a comerse un puchero con la mujer al lado y le dice la mujer, 'qué bonita la canción que has sacado, nene'. El colega lo inventó todo. Le dijo: 'no, nena, que es contenido", comenta entre risas.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús y su equipo debaten ampliamente acerca de este asunto.