Una joven destroza su viaje en furgoneta por Lanzarote: "No soy aventurera ni me gusta la naturaleza"

Araceli Sansano se ha vuelto viral en redes tras contar su pesadilla en una camper por Lanzarote, un regalo de su novio que prometía ser una escapada romántica.

"No soy aventurera, ni surfer, ni me gusta la naturaleza ni me he ido de camping en la p*** vida", advierte Araceli Sansano '@aracelisansano', una creadora de contenido que se enfrenta al inesperado regalo envenenado de su novio: disfrutar de unos días en una camper en Lanzarote.

Una furgo completa con baño incluido. "Eso no lo pienso tocar y menos, vaciar; me da un asco que me muero", comenta la chica al ver el inodoro. Sobre la comodidad de la cama, asegura que "no ha pasado tanto frío en su vida", ya que la colcha "le da un asco que se muere". Además, de espacio también van justos: "No cabemos de largo, así que tienes que dormir arrugado".

La joven critica que alquilaron la furgoneta solo para dormir, por lo que el resto de gastos en comidas han tenido que "ser fuera". "La gente de las furgonetas que van de hippies son unos guarros, está todo lleno de papeles", asegura Araceli.

Desde el plató de Aruser@s, Alfons Arús asegura que el panorama es "desolador". "Y haga gracia que sea sincera, porque te venden como un planazo hippie y guay y está bien que no le guste y lo diga", ríe Alba Gutiérrez.

