Una joven argentina se vuelve viralal definir a los chicos de ahora como hombres princesa. "Estoy harta de los hombres princesa de esta generación", afirma la chica, que explica: "Es ese que te dice si vos no me escribís yo porqué te tengo que escribir o al que le dices 'ven si quieres' y te responde 'si me invitas así no voy'".

"Básicamente todo lo contrario a un caballero, toda la cuestión del trato de la caballerosidad se perdió completamente y creo que era lo más lindo de los vínculos y se extinguió", expone la chica, que argumenta que se excusan para actuar así diciendo que son actitudes machistas. "Se perdió la conquista, el máximo esfuerzo que hacen es darte un 'like' a una historia", asume la joven.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús quiere saber qué opinan en redes sociales los usuarios sobre lo que dice al chica. "Hay de todo un poco, si que es cierto que mucho hombres dicen que ya iría siendo hora de que si a una mujer le gusta un chico fuera ella quien actuase y otros apoyan que se está perdiendo la tradición", apunta Hans Arús sobre las opiniones en redes.