El creador de contenido chino @jiajunyin3 se vuelve viralal grabarse un vídeo en el que explica cómo se españolizan los nombres asiáticos en nuestro país. El joven cuenta la experiencia de una chica que su profesora la bautiza como Judith porque suena parecido al nombre asiático que le estaba diciendo y al volver a casa le dijo a su madre que se llama Judith. "Así es como nacen los nombres de chinos españolizados", explica Jiajun Yin.

"A mí me preguntaban cómo me llamaba y decía Jiajun Yin y al no entenderme me dijeron que me llamaba Yan", comenta el joven, que en su momento comenta que dijo "ok, perfecto, espectacular". "La gente se pensaba que Jiajun juntos se pronunciaba Yan, pero nada que ver, es un nombre que se inventaron", aclara.

Hans Arús cuenta que en su clase también había un chico asiático y le llamaron Martí. "Ahora todo el mundo lo conoce así", afirma el colaborador. Alba Gutiérrez expone que muchas personas asiáticas escogen su propio nombre occidental. "Muchas veces no tiene nada que ver, escogen el que les gusta", apunta la tertuliana.