Un tiktoker español se viraliza al mostrar que nombres comunes en España son de abuelo en Argentina. "Parece supercurioso que nombres españoles que para nosotros son bastante comunes para los argentinos son nombres de abuelos, pero de los que se van a morir", explica el chico.

"Os juro que me he quedado loco cuando me he enterado como María, Marta, Raquel, Claudia... os parezcan nombres de abuela porque a mí me parecen los nombres estándar de las chavalas españolas", expone el joven, que cuenta que los de chico son Francisco, Manuel, Alberto, Enrique... "Aquí, por lo visto si te llamas Enrique es que estás entre los 95 y la muerte", cuenta el joven.

El creador de contenido relata que a él le pasa lo mismo con los nombres argentinos. "Josefina, Agustina, Hilario, Milagros, Facundo... me suenan a que si llamas a tu hijo así, nace jubilado", relata. Hans Arús opina que este dato es muy curioso porque son nombres muy estándar en nuestra sociedad.