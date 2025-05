Josemi Rodríguez-Sieiro carga contra el estilista de Melody en Eurovisión: "Ha copiado a Norma Duval"

"Una diva es valiente, poderosa" y se viste como Norma Duval. Al menos, eso es lo que piensa Josemi Rodríguez-Sieiro, quien opina en 'Más de uno' de Onda Cero que quien vistió a la representante de España en Eurovisión copió el estilo que llevaba la actriz cuando actuaba en el Folies Bergère de París.

Pero el error radica en las diferencias que hay entre ambas, señala en este fragmento de su intervención que recoge Aruser@s. "Melody es una cantante y Norma Duval es una vedette", argumenta para criticar el atuendo elegido para la cita eurovisiva.

"Hemos de decir y matizar que, tal y como dijo el diseñador, él se estaba basando en las propuestas de la artista", aclara Tatiana Arús en el plató de laSexta.

Pero el periodista no ha dejado aquí de dar caña a la intérprete de 'Esa diva'. "Las botas me parecieron terribles y el muslamen, excesivo, porque le hacía todavía peor. El maquillaje era feísimo y todo me pareció un despropósito", sentencia.