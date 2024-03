Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las duras críticas del youtuber Jordi Wild a las personas que venden discursos motivacionales. "Me da vergüenza ajena", afirma el podcaster, que asegura que "todos esos mensajes" le parecen "un mierda". "La mayoría es de gente que es falsa, mentirosa y no tiene la vida que venden", insiste Jordi Wild, que afirma que "venden cursos de mierda que no sirven para nada".

"Es todo una mentira y ya estoy harto", insiste el youtuber en el vídeo principal de esta noticia, donde los colaboradores de Aruer@s analizan estas palabras. Además, Alfonso Arús destaca que "Jordi hace muy buenas entrevistas" en sus vídeos.