Joana Sanz ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde denuncia el acoso que sufre de la prensa. "No sé qué más queréis de mí, me estáis agobiando", afirma la exmujer de Dani Alves, que critica que los reporteros la graben llegando a su casa: "No sé ya qué hacer, ¿por qué tenéis que esperarme por fuera de mi casa?".

"Lo he dicho un montón de veces, me siento mal, esto es muy psicópata", insiste agobiada Joana Sanz, que afirma que ha tenido que "cerrar la puerta enfrente de la cámara": "¿Qué ibais a meteros también en mi casa?". "Por favor, estáis pasando unos límites, esto no es periodismo", critica la modelo.

En el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo la joven llega rápido y agobiada a la puerta de su casa mientras los reporteros le persiguen. Y es que a la modelo no le gusta que se muestre dónde vive.