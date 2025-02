Jedet aclara su comentario sobre Melody en los Goya: "Se estaba metiendo en todos los micros, pero yo la amo"

La alfombra roja de los Goya2025 dejó un divertido momento protagonizado por Jedety Melody. La cantante, emocionada por su participación en Eurovisión, no paró de cantar, lo que provocó la reacción de la influencer, generando risas entre los presentes. "¿Melody puede parar de cantar? Cada vez que voy a decir una frase, sale cantando de algún lado", comentó Jeder cuando estaba siendo entrevistada en la alfombra roja, donde insistió en que Melody es "como cuando pospones la alarma y salta otra vez".

Ahora, Jedet ha querido aclarar que no tiene ningún problema con Melody: "Me estaba desconcentrando hablando y se metía todo el rato por los micros de todos". "Entonces lo dije pero fue una cosa graciosa, solo se han ofendido los fans", afirma Jedet, que destaca: "Amo a Melody desde que era una niña con los gorilas, por dios".

Pero Jedet no fue la única que se quejo en la alfombra roja. La periodista y crítica de cine María Guerra no daba crédito al hablar con los medios mientras escuchaba a Melody: "Esto es increíble, ¿estoy oyendo cantar a alguien?". "Es Melody", le dice el reportero, a lo que María Guerra confiesa que no sabe quién es: "Tengo que decirte que no estoy muy familiarizada con Melody". "Está pegando unos alaridos", afirma la periodista, alucinada en el vídeo.