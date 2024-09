Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el gran enfado de Jaime Lorente con las críticas que ha recibido su última publicación en Instagram. "Vuelve a suceder, cada vez, pro desgracia, me sorprende menos, pero me duele más", confiesa el actor, que explica que en la recopilación de besos de su última película había una gran cantidad de "comentarios homófobos, violentos y desagradables".

"Es preocupante", insiste Jaime Lorente, que manda un tajante mensaje a estos críticos: "Yo os deseo mucho amor a todos y que me dejéis de seguir". "Me suda el rabo, prefiero que no estéis en un lugar como mi perfil", destaca el actor.