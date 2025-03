Isa Pantoja descarta reconciliarse con su madre tras su paso por el hospital: "No, estoy muy contenta así"

Isa Pantoja ha cerrado la puerta a una posible reconciliación con su madre, Isabel Pantoja. Pese a que la artista ha estado ingresada unos días en el hospital, al parecer, sus hijos no habrían ido a verla y tampoco han acercado posturas. Incluso, cuando un reportero le ha preguntado a Kiko Rivera por el estado de salud de su madre, este ha salido corriendo, como puedes ver en este vídeo. Por su lado, Isa Pantoja tampoco se muestra abierta a la reconciliación. "No, yo estoy muy bien ahora mismo como estoy, muy contenta y feliz", asegura Isa Pantoja, que destaca que está pasando "un embarazo muy bueno".

Por otro lado, Isa Pantoja confiesa que todavía no sabe qué nombre pondrá al bebé. "No, pero es que no hay ninguno que me guste, no sé qué voy a hacer", afirma la hija de Isabel Pantoja, que confiesa que su hijo mayor quiere poner a su hermano el nombre del futbolista Lamine Yamal.